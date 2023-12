Milan, Bennacer: “Il ginocchio è ok. Coppa d’Africa? Sarò disponibile in caso di convocazione”

A margine di un incontro con i tifosi nella sede del Milan, Ismael Bennacer ha commentato il ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic: “Anche se non è più un giocatore, Ibra rimane Ibra: ci sarà qualcosa in più“. Lo svedese, attesto a San Siro per il match contro il Monza ma costretto a dare forfait a causa dell’influenza, si è presentato oggi a Milanello in qualità di advisor della proprietà e consulente della dirigenza.

Bennacer ha poi parlato della Coppa d’Africa: “Se mi convocano risponderò presente. E’ difficile rifiutare la chiamata della tua nazionale, ma le convocazioni non sono state ancora ufficializzate“. Infine, sul Milan: “Voglio ritrovare velocemente la mia forma migliore per dare il mio contributo. Il ginocchio è ok, quindi sono felice, ma il ritmo partita è diverso e serve tempo per recuperarlo“.