Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: Massimo Fabbrizi d’argento nella prova trap

Massimo Fabbrizi conclude al secondo posto la gara di trap maschile della quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, in programma in Egitto. A Il Cairo l’azzurro, che aveva chiuso in testa le eliminatorie, è riuscito a superare anche le semifinali con un punteggio di 23, ma nell’atto conclusivo si è dovuto arrendere al ceco Jiri Liptak. I 28 piattelli centrati da Fabbrizi non sono bastati contro i 32 del forte avversario, che si è andato a prendere l’oro. Buona prestazione anche da parte degli altri nostri rappresentanti in terra egiziana: Emanuele Iezzi e Diego Valeri, in gara solo per i punti ranking, hanno chiuso rispettivamente in decima e undicesima posizione la loro prova. Ventesimo Simone Lorenzo Prosperi, settantaduesimo Fabio Sollami.

Nella prova femminile l’oro è andato alla portoghese Maria Ines Coelho de Barros, protagonista di un golden hit nella finale per le medaglie. Si son piazzate alle sue spalle Yi Chun Lin, Xiaojing Wang e Penny Smith. Jessica Rossi è stata la prima delle escluse dopo i piattelli di qualificazione che le sono valsi la nona posizione generale. Più indietro le altre azzurre: uindicesima Silvana Stanco, diciannovesima Federica Caporuscio, venticinquesima Isabella Cristiani e cinquantacinquesima Sofia Littame.