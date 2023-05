Serie A 2022/2023, giudice sportivo: ammende per Lazio e Roma, due giornate per Pickel

Il Giudice Sportivo, dopo la trentatreesima giornata di Serie A, sanziona Lazio e Roma rispettivamente con un’ammenda di 10.000 euro e 5.000 euro. Alla Lazio viene contestato un comportamento dei tifosi che avrebbero “intonato un coro becero di denigrazione territoriale nei confronti di altra tifoseria” e “lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Metà della sanzione alla Roma “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Poi “Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Squalifica di due giornate e ammenda di 5.000 euro a Pickel (Cremonese) per avere “al 50° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un pugno al volto un avversario”. Un turno invece per Amione e Celik, espulsi nel finale di Sampdoria-Torino e Monza-Roma. Stop di un turno anche per Bradaric (Salernitana), Martinez Quart (Fiorentina), Paredes (Juventus), Singo (Torino), Zortea (Sassuolo). Entra in diffida Josè Mourinho dopo il giallo preso nel primo tempo di Monza-Roma, mentre per lo stesso motivo Raffaele Palladino viene fermato per un turno in quanto già sull’elenco dei diffidati.