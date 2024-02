Tiro a segno, Europei Gyor 2024: Italia ai piedi del podio nella carabina mista a squadre

Non arriva la medaglia per l’Italia nella carabina 10 metri mista a squadre del tiro a segno agli Europei di Gyor. In Ungheria, Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo vengono sconfitti nella finale per il bronzo 16-12 dagli svedesi Isabelle Johansson e Marcus Madsen, mentre l’oro è andato ai tedeschi Janssen/Ulbrich sui transalpini Muller/Krysz. La coppia azzurra era riuscita ad accedere alla finalina per il bronzo conquistando il quarto punteggio totale nelle qualificazioni con un 630.4 sufficiente per superare di un minimo la coppia francese composto da Herbulot e Baudouin con 630.3. Molto indietro la seconda squadra azzurra, con Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi che hanno chiuso in 33esima posizione con uno score di 623.6.