Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2024: Ceccarello/Sollazzo sul podio nella carabina mista 10 metri

Si conclude con una medaglia di bronzo il percorso di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo nella carabina mista 10 metri nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Baku. La coppia azzurra, che aveva chiuso in terza posizione il round eliminatorio, nella finale per il terzo posto ha poi avuto la meglio per 16-14 sugli austriaci Olivia Hofmann e Alexander Schmirl. Nell’atto conclusivo per il primo gradino del podio è andato in scena un derby cinese, che ha premiato la coppia Huang/Shen per 18-16 ai danni di Han/Du. Sempre nellla giornata odierna la transalpina Camille Jedrzejewski si era aggiudicata la prova della pistola 10m femminile, mentre il cinse Xie Yu aveva conquistato la prima piazza nella gara maschile dalla stessa distanza.