Inter-Porto, Inzaghi: “Dovremo fare una grande partita di testa”

“Conosciamo l’importanza di questo ottavo di finale. Dovremo fare una grande partita dini testa, ci saranno dei momenti dove avremo difficoltà e dovremo uscirne da squadra”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il primo ostacolo nel cammino europeo è il Porto di Conceicao: “Lo ritrovo con piacere, è stato un ottimo compagno di squadra, abbiamo condiviso vittorie importanti alla Lazio – spiega Inzaghi –. Sta facendo un ottimo percorso da allenatore, sta facendo ottime cose con un calcio importante. Il Porto è fortissimo, viene da 10 vittorie consecutive, ha preso solo 2 gol. Ha tecnica e fisicità”.

Ancora nessuna scelta sulla coppia d’attacco: “Ci sono i dubbi. Ma non solo in attacco, chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell’allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell’Inter”. Si tratta del terzo ottavo di finale per Inzaghi: “Sono partite internazionali, è una gara diversa da quelle del girone. Qui c’è andata e ritorno, dovremo affrontarla nel migliore dei modi: conosciamo le difficoltà oggettive che troveremo, l’avversario è abituato a fare queste partite. Adesso viene da dieci vittorie consecutive, è un avversario di valore ma troverà un Inter che sta bene ed è in salute”. Sulle condizioni di Lukaku e Brozovic: “Stanno fisicamente molto bene. Adesso Marcelo sta alzando il suo minutaggio, con l’Udinese ha fatto 65′ nel migliore dei modi. Lukaku ha più partite nelle gambe, sta migliorando e si sta impegnando molto. Domani si cercherà di fare le scelte migliori”.