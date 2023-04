Testa: “Sfatare il tabù omosessualità nello sport? Siamo a buon punto”

“Secondo me siamo a buon punto nel provare a sfatare il tabù dell’omosessualità nello sport. Come me, tanti altri atleti ormai raccontano la propria normalità attraverso lo sport. Il nostro mondo, soprattutto quello delle nazionali, viene visto come un circuito chiuso, come se non ci fossero contaminazioni sociali, invece rispecchiamo esattamente quello che accade nella società”. Parola della campionessa mondiale di pugilato Irma Testa, durante un evento a Roma organizzato dallo sponsor Le Coq Sportif. “Bisogna far capire ai giovani, coloro che prendono l’atleta come esempio, che quello che accade in una quinta superiore accade all’interno di una squadra e dello sport in generale, quindi non bisogna meravigliarsi se un atleta fa coming out”.