Terremoto Turchia, Paola Egonu: “Prego per tutti”

“E’ una notizia così triste, prego per tutti”. Lo ha scritto Paola Egonu sui suoi canali social. La pallavolista italiana è in forza al VakifBank Spor di Istanbul, in Turchia, dove stamattina un tragico terremoto ha creato una situazione disastrosa nel paese, tra oltre 1500 morti attualmente registrati e un enorme numero di dispersi. Anche Lucia Bosetti, giocatrice del Cukurova di Adana, ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sto bene. Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto. Ora siamo al sicuro e stiamo aspettando di avere delle informazioni”