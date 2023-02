Tennis, Zeppieri show a Cherbourg: conquista il titolo e ritocca il suo best ranking

L’ottima giornata per il tennis italiano non passa solamente da Rotterdam con Jannik Sinner, ma anche a livello Challenger. Giulio Zeppieri ha infatti conquistato il titolo a Cherbourg, il primo del suo 2023 nonché il secondo della carriera dopo quello di Barletta nel 2021. Il tennista di Latina ha completato una settimana fantastica battendo in finale il beniamino di casa Titouan Droguet con il punteggio di 7-5 7-6. Zeppieri ha servito meno aces rispetto ai match precedenti, ma ha comunque dimostrato grande solidità al servizio e si è imposto dopo 1h36′ aggiudicandosi due parziali molto equilibrati. Grazie a questo risultato, guadagna 39 posizioni in classifica e ritocca il suo best ranking, portandosi al numero 127. La stagione è ancora lunga, ma la Top 100 non è affatto lontana e raggiungerla può costituire un obiettivo concreto.