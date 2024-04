Tennis, Toni Nadal sull’infortunio del nipote: “Ha fastidio al servizio, non so quando rientrerà”

Lo zio ed ex allenatore di Rafael Nadal Toni Nadal parla della condizione fisica del tennista spagnolo, che ha annunciato di non partecipare al Masters 1000 di Monte Carlo: “Da quando non può giocare non si è ancora ripreso. Ha disagio al servizio, per il resto non ha problemi in allenamento. Con il Roland Garros così vicino, o si dà il 100% oppure è meglio non partecipare. Non so cosa farà con Barcellona e Madrid. Sono anni che non frequento il loro ambiente sportivo. Quando ci vediamo gli chiedo come va, ma non gli chiedo quali siano i suoi progetti. Spero che possa giocare perché è necessario avere un buon Roland Garros. Qualche giorno fa l’ho visto e gliel’ho chiesto. Mi ha detto che non andava bene e io gli ho detto la stessa cosa di sempre: ‘non lamentiamoci, a noi è andata molto bene’ perché pensavamo che la sua carriera sarebbe finita nel 2011 o nel 2012 “. Su Parigi: “Se riuscirà a recuperare e starà bene, penso che potrebbe vincere una medaglia a Parigi. È difficile, ma non si può escludere che sia uno dei favoriti”. Sul futuro del tennis in mano ad Alcaraz e Sinner: “Chiaramente la sostituzione con Alcaraz e Sinner è arrivata. Sono giocatori molto difficili da battere per i loro rivali. Alcaraz mi sembra un po’ migliore di Sinner e il principale favorito per raggiungere il numero 1. È un’ottima rivalità per il tennis nei prossimi anni. Entrambi hanno molto talento e molta perseveranza, perché altrimenti non avrebbero raggiunto il livello che hanno raggiunto”.