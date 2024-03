Tennis, Sinner a Miami: “Un onore incontrare la Nazionale”

Jannik Sinner parla ai microfoni di Sky Sport a Miami, dove a scenderà in campo venerdì per dare via al proprio torneo: “Sto bene, abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo al 100%. Ancora non lo sono. Sono contento, dopo la partita con Alcaraz ero un po’ preoccupato, ora sono più tranquillo”. Sull’incontro con la Nazionale di calcio, presente in città prima della partita contro il Venezuela: “E’ stato un onore, mi impressiona perché ho 22 anni e sono ancora molto giovane. Vuol dire che l’età è solo un numero. Ieri ho incontrato dei giocatori pazzeschi, tra i migliori al mondo. Mi ha fatto piacere conoscerli, mando loro un grande in bocca al lupo”.