Tennis, Sardegna Open: fuori McDonald e Nishioka, bene Zeppieri

Prosegue a Cagliari il Sardegna Open di tennis, e lo fa con delle sorprese. Il 34 al mondo giapponese Nishioka, favorito numero 1 alla vigilia, è stato eliminato per mano del colombiano Galan: 2-6 6-1 6-4 e la testa di serie è fuori. Perde addirittura in 2 set Mackenzie McDonald, fatto fuori dall’altro giapponese Taro Daniel per 6-2 6-3. Avanti ai quarti invece Laslo Djere, che in due set si sbarazza di Kovalik in due set per 6-4 6-2.

Solo un italiano rimasto in corsa, Giulio Zeppieri, che nel derby azzurro con Bellucci ha travolto l’avversario per 6-2 6-0 questa mattina. Di seguito, le parole del tennista laziale: “Col mio team abbiamo preparato il match in maniera perfetta. Ho sbagliato pochissimo, specialmente nei momenti importanti, e questo credo abbia portato Mattia ad avere un po’ troppa fretta. Il risultato dice che è stato un match comodo, ma Bellucci è un giocatore dalle grandi potenzialità, che nell’ultimo anno ha compiuto importanti passi avanti”. Ai quarti, per lui, il vincitore della sfida tra Shelton o Marozsan.

Si è ritirato invece Pellegrino, che spalanca le porte della qualificazione al francese Humbert. Fuori anche l’altro italiano Giannessi, 6-4 6-2 patito contro l’australiano Kokkinakis. Avanti anche Gojo: 6-4 7-5 contro Watanuki.