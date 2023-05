Ascoli, Breda: “Squadre importanti in corsa playoff. Genoa? Ci sono molti esempi di feste rinviate”

Roberto Breda ha parlato all’antivigilia della sfida di campionato contro il Genoa, gara che potrebbe ai liguri di festeggiare la promozione in Serie A: “Ci sono tanti esempi di feste rinviate, l’ultima è quella del Napoli dopo la partita con la Salernitana. Sono cose che fanno capire che devi sempre giocare la partita. Noi vogliamo fare una grande gara, sappiamo quali sono le difficoltà e che ci giochiamo qualcosa che fino a poco tempo fa era inimmaginabile. Servirà una grande prestazione, sia in fase offensiva che difensiva”.

Il tecnico dell‘Ascoli ha poi continuato: “Botteghin sarà assente per squalifica, peccato perché è sempre stato un nostro punto di riferimento come Bellusci. Buchel? Ha un ruolo molto delicato, fa da filtro alla difesa, nelle partite in cui è stato sostituito aveva subito un’ammonizione e quindi avrebbe giocato un po’ condizionato”.

E sui tifosi ha continuato: “Dispiace non averli perché è una gran bella partita, ma bisogna accettare le regole e le decisioni, ci supporteranno anche da lontano. Noi dobbiamo ancora fare più punti possibili, in corsa per i playoff ci sono squadre importanti, chi è più bravo avrà questa grande opportunità, le percentuali sono divise fra tutti quanti”.