Tennis, refuso sulla Coppa Davis dal 1976: pioggia di segnalazioni

La Coppa Davis riporta un refuso dal 1976, edizione in cui l’Italia aveva battuto il Cile. La coppa, tornata agli azzurri dopo l’ultima edizione, sta facendo il giro d’Italia ed è arrivata una vera e propria pioggia di segnalazioni per l’errore sull’insalatiera. La targa riporta infatti: “1976 Italy versus Chile, won by Italy by four natches to one in Santiago Chile”, dove ‘matches’ è diventato ‘natches’. L’errore sarà segnalato alla federazione internazionale quando l’Italia consegnerà il trofeo per realizzare la targa del 2023.