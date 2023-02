Tennis, Pietrangeli: “Berrettini mi sembra si sta dedicando più alla pubblicità”

Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, ne ha un po’ per tutti nella cerimonia durante la quale gli è stato conferito il premio sportivo alla carriera da parte della Stampa estera. “Mi sembra che Berrettini si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis. E’ un bravo ragazzo, ma è un po’ com’era Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe…”.

“Se c’è un nuovo Nicola Pietrangeli? Sinner è il miglior tennista italiano al momento; lui ‘canta’ in un modo, io ‘cantavo’ in un altro. Rispetto a me lui ha un vantaggio: è ‘tedesco’. Quello che attualmente gioca meglio in Italia è Lorenzo Musetti, ma Sinner non si fermerà certo qui. Se vincerà uno Slam? Se lo sapessi andrei a scommetterci sopra…”. Il migliore al mondo, però, “anche se non sta simpatico a tutti”, per l’ex campione azzurro “è Novak Djokovic”. “Nadal – conclude – mi sembra un po’ logoro”.