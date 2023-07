Tennis, Pavlyuchenkova costretta a rinunciare al Wta di Praga: la russa è stata respinta all’aeroporto

Altro torneo Wta, altri problemi per le giocatrici russe. Dopo la vicenda che aveva visto protagonista Vera Zvonareva, costretta a rinunciare al Wta 250 di Varsavia dopo che le era stato negato l’accesso in Polonia, un’altra giocatrice russa ha denunciato un episodio simile. Sul suo profilo Instagram, Anastasia Pavlyuchenkova ha infatti rivelato di esser stata respinta all’aeroporto di Praga.

“Non potrò giocare il torneo Praga la prossima settimana. Continuerò ad allenarmi sul cemento in vista dei tornei americani. Ci vediamo a Cincinnati – ha scritto la russa, per poi condividere il comunicato della Wta, che sottolinea – Nonostante la loro neutralità, ad alcune giocatrici è stata negata dalle autorità ceche l’opportunità di partecipare al torneo. Ricordiamo che le nostre regole stabiliscono che tutti i giocatori debbano essere autorizzati a partecipare agli eventi solo sulla base del loro merito, senza discriminazioni“.