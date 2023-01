Tennis, Panatta e Bertolucci si raccontano su Sky

Nella giornata di domani, venerdì 6 gennaio, andrà in onda sui canali di Sky ‘Panatta & Bertolucci, il doppio live’. Un appuntamento dedicato agli appassionati di tennis che ripercorre lo show dal vivo all’Adriano Panatta Racquet Club della mitica coppia della Davis del 1976. Alle ore 13 sarà disponibile su Sky Sport Tennis, mentre alle ore 22 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Dopo la messa in onda, la trasmissione sarà disponibile on demand.