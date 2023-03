Tennis, Osaka: “Durante la gravidanza mi sto riconciliando con lo sport che amo. Voglio tornare nel 2024”

Naomi Osaka lo scorso gennaio ha annunciato la sua gravidanza, dando però anche l’appuntamento ai suoi fans per gli Australian Open del 2024. Ora, la tennista nipponica non sembra aver cambiato idea, anzi il contrario: “Sono certa che tornerò. Questi mesi lontani dal tennis mi hanno fatto riconciliare con questo sport e provare un amore genuino per il gioco a cui ho dedicato tutta la mia vita. Sono in una fase di riposo, ma mi sento competitiva. Penso di poter vincere tornei dello Slam e il mio sogno è che mio figlio mi veda farlo. Ho intenzione di tornare sul circuito nel 2024″, ha dichiarato alla rete asiatica WBS.