Tennis? No grazie. Muguruza non ha intenzione di tornare a breve: “Lo farò quando ne avrò voglia”

Garbine Muguruza, tennista spagnola ex numero uno al mondo, è intervenuta in occasione di una cerimonia di premiazione in Spagna, parlando della sua pausa dal tennis: “Allo stato attuale non penso di ritornare a giocare. Sto vivendo la mia vita, senza competere né allenarmi. Fisicamente non è cambiato nulla visto che mi mantengo in forma facendo cose che il tennis non mi permetteva di fare, come zumba, pilates o boxe. Quando sentirò la mancanza di gareggiare e avrò voglia di riprendere ad allenarmi, allora tornerò” ha dichiarato a Women’s Health. Muguruza tuttavia ha anche escluso l’ipotesi del ritiro: “Al momento non lo prendo in considerazione. E’ una cosa che bisogna sentire e per la quale essere molto chiari al riguardo“.