Tennis, Navratilova bacchetta Swiatek: “Ti lamenti che sei stanca? Allora non giocare”

Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell’ex tennista Martina Navratilova, che ha commentato in maniera piuttosto seccata le parole di Iga Swiatek. “Il mio serbatoio è vuoto, perciò non sono così dispiaciuta di aver perso poiché avrò un giorno di riposo in più” aveva detto la numero uno al mondo dopo la sconfitta in semifinale a Cincinnati contro Gauff.

Navratilova però non ha gradito e ha replicato: “Di solito giocavo due o tre eventi tra Wimbledon e gli US Open. Mi sentivo stanca dopo gli US Open, non prima. L’unica volta che mi è successo è stato nel 1976, quando abbiamo partecipato al World Team Tennis, senza mai smettere di giocare da aprile, con una sola pausa di tre settimane per Wimbledon, e poi di nuovo senza fermarci fino a due settimane prima degli US Open“.

L’ex giocatrice ha poi aggiunto: “Capisco lo stress a cui sono sottoposti i giocatori e Iga, essendo polacca, ha dovuto giocare il torneo di Varsavia. Probabilmente, se non fosse stata polacca, non avrebbe mai partecipato a quell’evento e si sarebbe presa un paio di settimane in più, quindi forse è per questo che è stanca. A Iga direi ‘Dai, resisti. Siamo a settembre e non avete giocato molti tornei, quindi non potete prenderla così’. Se sei così stanca mentalmente allora non giocare“.

Navratilova ha infine consigliato Swiatek: “Prenditi una pausa e concentrati sul torneo che chiude la stagione, magari sforzati di andare in vacanza. Altrimenti semplicemente accetta la situazione e dì che stai bene. Diciamo che gli US Open durano solo 2 settimane, 7 partite e dovrai letteralmente lavorare duro per forse 20 ore“.