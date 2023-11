Tennis, Musetti: “Il 2023 non è stata la mia stagione migliore. Coppa Davis? Vogliamo vincere”

Intervenuto ai microfoni di SuperTennis a margine della conferenza stampa prima dell’esordio dell’Italia nelle Finals di Coppa Davis, Lorenzo Musetti ha dichiarato: “L’amicizia potrà essere un ingrediente magico per questa settimana. E’ bello avere un obiettivo comune come quello di vincere la Davis“. Il tennista di Carrara ha poi proseguito: “Nonostante il best ranking, il 2023 non è stato il mio anno migliore. Nel finale di stagione comunque ho trovato un metodo di allenamento più costante e mi reputo più maturo. Giorno dopo giorno cerco di crescere e mi auguro che il 2024 sia una stagione importante“. Lo sarà sicuramente fuori dal campo, visto che in primavera diventerà papà. A tal proposito, Musetti si è limitato a dire: “Questa stagione è stata piena di cambiamenti e belle notizie“.