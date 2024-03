Tennis, Halep: “Temevo la reazione del pubblico, ma ho ricevuto supporto”

Simona Halep è scesa in campo a Miami, decisa a riprendere l’attività sui campi da tennis del WTA. In un’intervista ufficiale sui canali del circuito, la tennista rumena parla del suo futuro: “Quando ero sull’aereo ho detto a mia madre che ero molto nervosa perché non sapevo cosa aspettarmi dalle persone. Quando attraversi un periodo così difficile, non sai come le persone ti vedranno o ti tratteranno. Ma il primo giorno è stato fantastico, quindi lo stress è andato via. Sapevo che sarebbe stato bello in campo e le persone sono state incredibili. Il supporto che ho ricevuto è stato ancora più grande di quello che avevo ricevuto fino a questo momento”. Sui miglioramenti necessari: “Non ho le idee molto chiare su cosa non ho fatto bene e cosa ho fatto bene. Ho sbagliato nella partita contro Paula [Badosa]. So di aver mancato alcune palle che normalmente non dovrei mancato, ma sento di aver giocato un buon tennis. Quindi, prima di tutto, ho bisogno di un allenatore che mi guidi un po’ e per questo ho Carlos. Abbiamo stabilito un periodo di prova. Ho bisogno di parlargli e lui ha bisogno di vedermi per dirmi dove sono perché è difficile determinarlo da sola.”