Tennis, Feliciano Lopez annuncia ritiro a fine 2023

Feliciano Lopez ha annunciato il suo addio ai campi alla fine del 2023. Il quarantunenne di Toledo, tramite un video particolarmente emotivo pubblicato sul proprio account Instagram, ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione nel circuito Atp e che quest’anno giocherà alcuni tornei che non ha specificato, ma di importanza particolare per la sua vita sportiva.

In carriera Feliciano Lopez ha conquistato sette titoli: Dubai e Vienna nel 2004, Johannesburg nel 2010, Eastbourne nel 2013 e 2014, Queen’s nel 2017 e 2019. In due occasioni ha battuto un numero 1 del mondo in carica: Rafael Nadal al Queen’s nel 2010 e Novak Djokovic a Dubai nel 2016 (anche se il serbo si ritirò dopo un set).