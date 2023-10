Tennis, Federer: “Alcaraz ha un futuro incredibile, battere Djokovic in finale a Wimbledon non è uno scherzo”

Intervenuto a un podcast dell’Atp, Roger Federer ha speso parole al miele per Carlos Alcaraz, grande protagonista (insieme a Djokovic) di questo 2023: “Sta facendo molto bene, ha un grande gioco e un incredibile futuro davanti a sé. Sul dritto vedo una potenza in stile Rafa, anche se ha una tecnica più simile alla mia in quel fondamentale. Ha anche abilità difensive che rivaleggiano con quelle di Djokovic, pur essendo quelle di Novak sono di un altro livello. I paragoni però non mi piacciono e inoltre non sarebbe giusto nei suoi confronti. Carlos è Carlos, come Novak è Novak o Rafa è Rafa“. L’ex campione svizzero si è infine soffermato su un match in particolare: “Battere Novak nella finale di Wimbledon non è uno scherzo. Tutto quello che sta ottenendo è fantastico e non aveva bisogno di dimostrare nulla, ma quella partita sarà un asterisco sul suo curriculum. Impressionante“.