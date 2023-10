Milan, Cardinale: “A San Donato la nuova Scala del Calcio”

“C’è un grande interesse internazionale nella Serie A. So che quando abbiamo comprato il Milan ho ricevuto più interesse da persone in America per la nostra proprietà del Milan che in Italia”. Lo ha detto il presidente rossonero, Gerry Cardinale nel corso di una intervista a ClassCNBC in merito alla crescita del Milan. Oggi è una giornata importante per i diritti tv: “Ho lavorato molto nei media sportivi. Ci sono due strade da percorrere. Si può continuare a lavorare con le società media tradizionali, come abbiamo fatto con successo fino a questo punto. Oppure si può creare la propria media company. E, sapete – spiega – con qualcuno come noi, Redbird, nella Seria A, questa seconda opzione è sicuramente da tenere in considerazione e dovrebbe esserlo”.

Poi spiega: “Il mondo dei media, dei media sportivi, sta diventando estremamente complicato. Ci sarà un forte consolidamento. I diritti stanno aumentando. Le aziende del settore dei media sono preoccupate da questo aspetto. E dovremo trovare modi diversi per massimizzare il valore dei nostri contenuti”, dichiara ancora Cardinale. “In virtù della nostra proprietà del Milan, possiamo certamente essere estremamente utili agli altri proprietari nella Serie A. Ma sto parlando di tutta la Serie A. Giochiamo in quanto Lega e [condividiamo] ascesa e declino in quanto Lega. Quindi, la nostra capacità di unirci e di pensare in modo creativo a nuovi modi di distribuzione dei media per i nostri contenuti sarà fondamentale”, conclude.

L’altra priorità è il progetto stadio, “una cosa importante. È una cosa importante per il Milan e soprattutto per i tifosi. Voglio dare ai tifosi la prossima Scala del calcio europeo”, spiega. “Si parla di San Siro come della Scala del calcio europeo. Voglio essere in grado di dare la prossima versione di questo ai fan, e credo che se lo faremo con successo, avrà un grande impatto anche sull’Italia. E San Donato sarà il luogo in cui lo faremo”, aggiunge. “Tempistiche? Sarà un progetto quinquennale”, conclude Cardinale.