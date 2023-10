Tennis, Djokovic accoglie la sfida di elasticità di Arnaldi: “Possiamo parlarne, ma prima…”

Simpatico scambio di battute su Instagram tra Novak Djokovic e Matteo Arnaldi, che hanno scherzato sulla loro elasticità. In occasione del match di secondo turno a Vienna contro Rublev, il tennista azzurro si era infatti esibito in un gran recupero culminato con una spaccata. Inevitabilmente la mente era andata agli incredibili allunghi del serbo e Arnaldi non ha perso occasione per lanciargli la sfida. “Nole, sto arrivando” ha scritto sui social. Non è tardata ad arrivare neppure la risposta di Djokovic, che ha replicato ironicamente: “Innanzitutto devi avere il corpo verso la rete e non il muro. Poi possiamo parlarne“. Il riferimento è alla posizione di Arnaldi, che rispetto alle magie del serbo era effettivamente spalle alla rete.

Novak Djokovic responds to Matteo Arnaldi: “First, you need to be facing the net and not the wall. Then we can talk. 😂😂” Lessons from the original Spider-Man. 🕷️ pic.twitter.com/ffBXSF5MAN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 27, 2023