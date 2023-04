Tennis, compagnia aerea polacca vieta l’imbarco alla russa Diatchenko

Vitalia Diatchenko, tennista russa con un passato da top-100, si è sfogata sui social dopo non essere stata fatta salire su un aereo a causa del suo passaporto. In transito tra Il Cairo e Nizza via Varsavia, le è stato rifiutato l’accesso a bordo dalla compagnia di bandiera polacca LOT Polish Airlines. La tennista ha dichiarato di essere rimasta bloccata per 18 ore all’aeroporto del Cairo, una circostanza che l’ha costretta a dover rinunciare al prossimo torneo che aveva in programma. “LOT Polish Airlines non poteva accettare un cittadino della Federazione Russa sul suo volo”, ha fatto sapere la compagnia in una nota.