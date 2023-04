MotoGP, slitta il ritorno di Marquez: salta anche il GP di Jerez

Nulla da fare per Marc Marquez: il pilota spagnolo della Honda dovrà rinunciare anche al prossimo GP di Jerez de la Frontera. Marquez, che ha rimediato una frattura al primo metacarpo della mano destra durante il GP inaugurale di Portimao, era già stato costretto a saltare gli appuntamenti in Argentina e in Texas. Il pilota si è sottoposto ad un controllo, che ha evidenziato un progresso dal punto di vista clinico e radiologico, ma non tale da permettergli di tornare già in pista.

“Ieri abbiamo fatto un’altra tac ed è stato confermato che, nonostante i progressi, l’osso non è ancora guarito del tutto e correre a Jerez sarebbe rischioso – fa sapere lo stesso Marquez – Assieme all’equipe medica abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e tornare a Le Mans. Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale ma continuerò con la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile”.