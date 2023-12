Tennis, Claudio Panatta: “Mai stato invidioso di Adriano, era il mio modello. Sinner fortissimo”

“Non ho mai patito il fatto che lui fosse più forte, non conosco l’invidia. Ho fatto il tennista perché era la mia più grande passione e Adriano mi ha sostenuto. Non ho mai fatto paragoni: sarei impazzito. L’ho preso come esempio da imitare, sin da piccolo. Adriano era il mio modello. Nulla di ciò che è stato Adriano Panatta ha suscitato la mia gelosia. Mai”. Si esprime con queste parole, in modo sincero, Claudio Panatta, ex tennista professionista con un best ranking di n°46 del mondo, in un’intervista al Corriere della Sera in cui ci si sofferma in particolare sul rapporto con il ben più noto fratello maggiore.

“Ho sempre e solo avuto ammirazione per la sua schiettezza, oltre che per il suo sconfinato talento. Nessuno vede il tennis come Adriano. Ha un carattere forte, carisma, personalità. È molto deciso nelle sue idee. Non c’è una volta in cui io sia in disaccordo. Ci siamo sempre voluti molto bene. Oggi, poi, siamo unitissimi. È un rapporto meraviglioso, anche con Laura, i genitori non ci sono più e allora ci si conforta a vicenda. E siamo entrambi nonni”, prosegue.

Una carriera comunque di tutto rispetto, quella di Claudio, con qualche soddisfazione che ricorda in particolare: “È una sconfitta, curiosamente: terra verde di Forrest Hills, quarto di finale con John McEnroe sul centrale, tre set tiratissimi. Perdo 7-6 al terzo ma l’applauso del pubblico mi impedisce di lasciare il campo: avevano apprezzato lo spettacolo. Mi sono commosso. Anni dopo ho battuto Agassi a Firenze ma nulla mi ha più dato il brivido di quella standing ovation”.

Ma Adriano, l’ha mai battuto? “Una volta, a Sanremo nell’82, davanti ai miei: giornata memorabile. Poi persi la finale con Barazzutti ma insieme vincemmo il doppio. Adriano giocava un tennis bello e difficile, inimitabile. Sinner è fortissimo ma Panatta ha reso il tennis popolare in Italia. Come lui, non c’è nessuno”.