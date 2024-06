Tennis, chi porta l’Italia alle Olimpiadi di Parigi in singolare? Ecco la situazione

Per l’ufficialità bisognerà attendere la classifica ufficiale post-Roland Garros, ma l‘Italtennis ha già un quadro abbastanza chiaro in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi. La ‘Race to the Olympics’ che ha preso in considerazione gli ultimi dodici mesi di tornei ha premiato – per quanto concerne il singolare maschile – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ogni Nazione non può infatti schierare più di quattro atleti in tabellone, per la disperazione di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, abbondantemente top-60 al mondo in questa speciale classifica ma di fatto impossibilitati a prendere parte ai Giochi perché non rientrano tra i nostri migliori quattro. Jannik Sinner è al momento l’indiscusso numero 1, poi Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi con risultati costanti nell’arco di quest’ultimo anno avevano messo già da un po’ in cassaforte la qualificazione. La vera battaglia è stata per l’ultimo posto, con Luciano Darderi che grazie all’exploit di questi primi mesi di 2024 ha scalato settimana dopo settimana il ranking e si è conquistato la possibilità di rappresentare l’Italia a Parigi.

Situazione abbastanza delineata anche in campo femminile, dove però potrebbero essere soltanto 3 e non 4 le azzurre impegnate nel torneo di singolare. Ovviamente certa di partecipare Jasmine Paolini, attualmente n°14 della Race to Paris e con questo splendido torneo che sta disputanto proprio nella capitale francese, anche Elisabetta Cocciaretto ha messo al sicuro il suo primo pass olimpico. Lucia Bronzetti è n°66, ma dovrebbe riuscire a entrare senza troppi problemi, mentre sarà più complicato avere la quarta rappresentante: Sara Errani grazie ai punti ottenuti al Roland Garros ha superato Martina Trevisan, ma resta “soltanto” n°87 e dovrà sperare in numerose rinunce. L’obiettivo della veterana azzurra, però, resta il torneo di doppio con Jasmine Paolini, dove potrebbero esserci anche chance di medaglia.