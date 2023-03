Tennis, Berrettini tranquillizza tutti: “Andrò ad Indian Wells e testerò lì la gamba”

Buone, relative, notizie per Matteo Berrettini. Il tennista romano è purtroppo stato costretto a ritirarsi ad Acapulco nei quarti di finale contro Holger Rune. Lo stesso però, secondo quanto riportato da Tennis Italiano, ha però tranquillizzato sulle sue condizioni. Ecco le sue parole: “Mi sono spaventato e ho pensato di essermi fatto male seriamente. Il giorno dopo con il mio team abbiamo organizzato una risonanza e i danni non sembrano essere quelli che pensavamo. Andrò ad Indian Wells e testerò la gamba lì. Speriamo di rientrare in tempo e di farcela”.