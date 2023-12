Tennis, Arnaldi fa il bilancio del suo 2023: “Raggiunti gli obiettivi che mi ero prefissato”

“Quando iniziamo l’anno ho sempre degli obiettivi in ​​mente. Posso dire che sono stati raggiunti. Siamo arrivati ​​dove volevamo essere. Fatta eccezione per il periodo tra febbraio e marzo, ho giocato tante partite, alzando sempre di più il mio livello. Quella era la chiave. Se non hai talento è difficile, ma ci vuole determinazione per continuare a giocare ogni giorno. E serve formazione. È un insieme di cose e se ne manca una non ce la fai”. Sono le parole pronunciate da Matteo Arnaldi a ‘Il Giornale’. Il 22enne ligure, eroe di Coppa Davis, è entrato tra i primi 50 del mondo dopo aver iniziato il 2023 fuori dai primi 100.

“Siamo una squadra – aggiunge -. È importante avere persone intorno a te che lavorano con te e per te e che ti amano. Anche per gestire in modo più sereno le numerose trasferte.” Trascorre la maggior parte del tempo con il suo team e l’allenatore Alessandro Petrone, quindi è importante godersi insieme il tempo libero fuori dal campo. “Siamo giovani e ci piace fare cose insieme, come uscire a mangiare o fare passeggiate. Non è solo un rapporto atleta-allenatore. Sinner gioca a carte? Preferiamo la spiaggia”, ha aggiunto Arnaldi.

Tra gli indimenticabili successi del 2023, la Coppa Davis: “In effetti in finale sapevo che avrei giocato, ero preparato. L’esperienza del Bologna mi ha aiutato molto e, anche se ho perso la prima partita, tutto era programmato affinché ci trovassimo bene. È divertente, dai e ricevi consigli da giocatori che normalmente sono avversari. Era qualcosa di diverso che mi piaceva”.

Sugli obiettivi del 2024: “La mia forza è il mio fisico. Mi piace combattere e quando le partite si allungano ho sempre una buona possibilità. Cosa devo migliorare? Molte cose, soprattutto il servizio. Ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda gli obiettivi, meglio non dichiararli a priori. La stagione è lunga e chi è in cima alla classifica è più avvantaggiato perché può giocare meno tornei, mentre chi sta dietro è costretto a giocare sempre per guadagnare punti. Mi piacerebbe potermi riposare di tanto in tanto,” ha concluso l’azzurro.