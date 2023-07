Tennis, anche Francesca Schiavone tra i premiati ‘Fair Play Menarini’

C’è anche Francesca Schiavone tra i premiati Fair Play Menarini, al via stasera da Firenze con il talk show ‘I campioni si raccontano’. L’ex campionessa del Roland Garros, prima donna del tennis italiano a conquistare un Grande Slam e a raggiungere la quarta posizione nella classifica Wta, salirà sul palco del Teatro Romano di Fiesole per la premiazione di mercoledì 5 luglio, per ricevere i riconoscimento nella categoria ‘Sport e Vita’. Il pubblico del premio internazionale Fair Play Menarini, si spiega, sarà ispirato anche dalla storia personale della ‘Leonessa’, che ha affrontato la partita più dura della sua vita dopo la diagnosi del linfoma di Hodgkin. “Siamo felici di accogliere un’altra campionessa al roster dei premiati – dichiarano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini -. Questa edizione ci sta riservando delle grandissime emozioni e non vediamo l’ora di poterle condividere con il nostro pubblico durante la serata finale”.