Concacaf Gold Cup 2023: Stati Uniti, Giamaica e Qatar conquistano i quarti

Si viaggia spediti verso i quarti di finale nella Concacaf Gold Cup 2023, in corso negli Stati Uniti e Canada fino al 16 luglio. Largo successo e passaggio al turno successivo per i padroni di casa a stelle e strisce, vittoriosi per 6-0 su Trinidad e Tobago nella terza giornata dei gironi. Vittoria senza particolari problemi, nello stesso gruppo anche per la Giamaica, che ha steso per 5-0 il Saint Kitts e Nevis, accedendo alla fase successiva della competizione. Nel Gruppo B è caduto il già qualificato Messico, per 1-0, contro il Qatar, che è passato quindi ai quarti di finale grazie alla migliore differenza reti rispetto all’Honduras, vittorioso per 2-1 contro Haiti.