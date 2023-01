Tennis, Alcaraz perde il numero uno del mondo: verrà scavalcato da Djokovic o Tsitsipas

Nella giornata di domenica 29 gennaio, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas non si contenderanno esclusivamente il titolo dell’Australian Open 2023. Il vincitore della finale diventerà infatti anche il nuovo numero uno al mondo. Per il serbo si tratterebbe di un ritorno, visto che lo è stato a lungo stabilendo anche vari record; per il greco sarebbe invece una prima volta assoluta, vantando un best ranking di numero tre.

Ciò su cui non ci sono dubbi è che Carlos Alcaraz verrà scalzato dal trono. Lo spagnolo abdicherà dopo 20 settimane consecutive, scivolando al numero due. Per la seconda finale slam consecutiva, dunque, oltre al titolo in un major in palio ci sarà anche la vetta del ranking mondiale. A Flushing Meadows nel 2022 fu Alcaraz ad avere la meglio di Ruud, prendendosi titolo e numero uno. Chi avrà la meglio a Melbourne tra Tsitsipas e Djokovic?