Inter, lo strano caso di Brozovic: rientro slitta su suggerimento del medico che collabora col Milan

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta la vicenda abbastanza particolare di Marcelo Brozovic, che non è ancora rientrato con l’Inter e sta puntando il ritorno in campo almeno nel derby con il Milan in programma nel turno successivo di campionato. Ed è legato proprio ai rossoneri lo strano caso del centrocampista croato, che per il suo rientro dopo l’infortunio al polpaccio – che sta slittando rispetto alle previsioni – sta ascoltando i suggerimenti clinici da parte del medico di fiducia, Andreja Milutinovic, il santone serbo che Tadic ribattezzò “Messi dei muscoli”. La particolarità risiede nel fatto che da inizio gennaio lo stesso dottore ha avviato una collaborazione esterna con il Milan come head of performance, non comparendo nell’organigramma.