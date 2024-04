Tennis, Alcaraz su Nadal: “Spero possa tornare presto, sogno di giocare il doppio con lui a Parigi”

Rafael Nadal non parteciperà al torneo di Montecarlo e lo spagnolo Carlos Alcaraz esprime la sua vicinanza al connazionale ai microfoni di AS: “Come spagnolo e come tennista sono preoccupato per il fatto che non possa prendere parte a tornei che per lui significano tanto. Spero che possa tornare presto. Il mio sogno è di giocare il doppio con lui ai Giochi di Parigi, Rafa è sempre stato il mio idolo. Per me non ci sarebbe modo migliore per vivere la mia prima esperienza olimpica. Vediamo cosa succederà, comunque anche io ho sentito dire che Nadal è attratto dall’idea di esserci a un’altra Olimpiade e quindi anche io non mi nascondo”.