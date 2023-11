Tennis, Alcaraz: “Djokovic può vincere tutti e quattro gli Slam, noi siamo qui per impedirlo”

La stagione ATP è giunta al termine, ma Carlos Alcaraz è ancora impegnato in giro per il mondo. Il tennista spagnolo ha parlato dal Messico, dove andrà in scena un’esibizione con lo statunitense Tommy Paul. Il giovane iberico si è soffermato sul 2024: “Devo crescere l’anno prossimo. Diventare consapevole che la stagione è lunga e finisce a novembre. Ho lavorato con uno psicologo che mi ha aiutato. Il 2024 sarà un anno impegnativo, con le Olimpiadi dopo Wimbledon. Lavorerò duro per regalare una medaglia al mio Paese”, ha detto. Il rivale n°1, sempre Novak Djokovic: “Novak ha dimostrato anno dopo anno di essere capace di vincere i quattro tornei del Grande Slam, ma siamo qui per impedirlo insieme ad altri giocatori capaci di batterlo”, ha dichiarato in conferenza stampa a Mexico City.