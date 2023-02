Tennis, a Nicola Pietrangeli il premio alla carriera dalla Stampa estera

Nicola Pietrangeli ha vinto il Premio sportivo per la carriera per i corrispondenti della Stampa Estera e riceverà giovedì 16 febbraio alle ore 16:00 presso la sede dell’Associazione in via dell’Umilta’, a Roma il suo premio. A consegnarlo sarà il Comitato Sportivo composto da Alba Kepi, Elizabeth Missland, Dundar Kesapli, Maarten van Aalderen e Baris Seckin. Il Premio sportivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia è nato trent’anni fa, quando per la prima volta nel ’91 furono assegnati i premi al miglior atleta dell’anno, miglior atleta straniero in Italia e il premio per la carriera.