Ciclismo, Giro Algarve 2023: Kristoff si aggiudica la prima tappa in volata

Si è conclusa la prima tappa della Volta ao Algarve 2023, corsa a tappe che ha preso quest’oggi il via con i 200 Km da Portimao a Lagos. Finale in volata, in cui a prevalere è stato Alexander Kristoff – che si prende anche la maglia di leader della generale – davanti a Jordi Meeus e all’altro norvegese Soren Waerenskjold, che gli aveva lanciato la volata. Quarto Jacobsen davanti a Pidcock. Primo degli italiani Matteo Trentin: il corridore della UAE Team Emirates si è piazzato in quindicesima posizione.