Tamberi salta Heilbronn per maltempo: “Mi dispiace, avrei voluto tanto gareggiare”

Il campione olimpico del salto in alto, Gianmarco Tamberi, ha deciso di rinunciare all’ultima uscita agonistica prima dei Mondiali di Budapest. Troppo pericoloso saltare in condizioni meteo avverse, sotto la pioggia battente, ad Heilbronn, in Germania, come spiega l’azzurro al microfono dello speaker di fronte al pubblico. Ecco le sue parole:

“Mi dispiace, avrei voluto tanto gareggiare, ma l’anno scorso sono scivolato a Zurigo sulla pedana bagnata nella finale di Diamond League e allora, in vista dei Mondiali, non voglio correre rischi. Prometto che tornerò qui nella prossima stagione”.