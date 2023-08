Tabellone qualificazioni Masters 1000 Toronto 2023: Arnaldi unico italiano presente

Il tabellone delle qualificazioni al torneo Masters 1000 di Toronto 2023. L’unico tennista azzurro a caccia del main draw canadese è Matteo Arnaldi, reduce dalla semifinale ad Umago e protagonista di una stagione da incorniciare. Esordio non facile però per il sanremese, che sfida un giocatore in fiducia come l’americano Kovacevic, reduce dai quarti a Los Cabos con tanto di prestigiosa vittoria ai danni di Norrie. Di seguito allora ecco il tabellone completo di promozione al main draw, previsto un primo turno e il turno successivo che sarà quello decisivo per la qualificazione.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASTERS 1000 TORONTO

(1) Vukic vs (WC) Martin

(WC) Draxl vs (8) Schwartzman

(2) Arnaldi vs Kovacevic

Ivashka vs (11) Watanuki

(3) Giron vs Chappell

Mukund vs (10) Albot

(4) O’Connell vs Kwiatkowski

Janvier vs (12) Garin

(5) Purcell vs Polansky

(WC) Schnur vs (9) Cressy

(6) Moutet vs (WC) Boulais

Sweeny vs (14) Daniel

(7) Kokkinakis vs Gojo

Duckworth vs (13) Lestienne