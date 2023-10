Tabellone qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: Sonego unico azzurro, debutto contro Thiem

Il tabellone delle qualificazioni al torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. L’unico azzurro a caccia del main draw francese è Lorenzo Sonego, accreditato della sesta testa di serie e reduce dal secondo turno a Vienna. Il sorteggio non è stato particolarmente benevolo per il torinese, che se la vedrà al primo turno contro Dominic Thiem. Di seguito allora ecco il tabellone completo di promozione al main draw, previsto un primo turno e il turno successivo che sarà quello decisivo per la qualificazione.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASTERS 1000 PARIGI-BERCY

(1) Safiullin vs (WC) Cazaux

Seyboth Wild vs (11) Thompson

(2) Ofner vs (WC) Atmane

Cachin vs (14) Van de Zandschulp

(3) Altmaier vs Zapata Miralles

Varillas vs (13) Carballes Baena

(4) Nishioka vs (WC) Droguet

(WC) Mpetshi Perricard vs (9) Vukic

(5) Hanfmann vs Barrere

Ruusuvuori vs (8) Fucsovics

(6) Sonego vs Thiem

Rinderknech vs (12) O’Connell

(7) Lajovic vs Halys

Koepfer vs (10) Giron