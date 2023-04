Roma-Sampdoria, Mourinho difende Stankovic dai cori: “Dejan è un grande uomo”

“Il gesto alla curva dopo i cori su Stankovic? L’ho fatto per un grande uomo e un grande amico, ma lo farei anche per un altro. Sono stato insultato tante volte negli stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione e penso che lo abbia fatto anche lui. Ma quando hai famiglia e i figli che sentono, non è bello. Abbiamo dei tifosi fantastici, però in quel momento d’istinto ho pensato di intervenire per un amico“. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho che nel corso del match contro la Sampdoria è intervenuto per fermare i cori razzisti (“Sei uno zingaro”) intonati da alcuni tifosi giallorossi contro il tecnico blucerchiato Stankovic.