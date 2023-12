Superlega, Florentino Perez commenta la sentenza della Corte UE: “Il calcio smette di essere un monopolio. Potremo lavorare senza minacce”

A poco più di un’ora di distanza dalla sentenza della Corte UE, Florentino Perez, presidente del Real Madrid e tra i principali fautori del progetto Superlega, è intervenuto in diretta dalla capitale spagnola per commentare quanto deciso oggi in Lussemburgo: “Accogliamo con enorme soddisfazione la sentenza della CGUE. Nei prossimi giorni studieremo attentamente la portata di questa decisione di grande significato storico. Il calcio europeo non sarà più un monopolio e da oggi i club saranno padroni del proprio destino. L’Europa delle libertà ha trionfato.”

“Diritto, ragione e libertà prevalgono. 70 anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Sarà aperta a tutti, sarà basata sul merito e sul rispetto del fair play finanziario. Soprattutto tutelerebbe i giocatori ed entusiasmerebbe i tifosi di tutto il mondo. Nessuno ha detto che porre fine a un monopolio sarebbe stato facile. Abbiamo l’opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie”.

“Siamo all’inizio di un nuovo tempo, potremo lavorare liberamente e senza minacce, con l’obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Il nostro destino appartiene a noi e abbiamo davanti a noi “Abbiamo una grande responsabilità. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio”.