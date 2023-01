Supercoppa del Brasile: il Palmeiras sconfigge 4-3 il Flamengo di Gabigol

La Supercoppa del Brasile prende la Via di San Paolo: allo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia vince il Palmeiras per 4-3 contro il Flamengo. La gara si sblocca al minuto 26′, con il calcio di rigore di Gabriel Barbosa. La ribalta poi entro la fine del primo tempo il Palmeiras, con larte di Veiga e Menino. Ancora Gabigol per il Flamengo la pareggia, ma un altro rigore, questa volta per il Palmeiras, viene trasformato ancora da Veig. Pochissimi secondi dopo, è Pedro che segna il gol del 3-3. Al minuto 74′ poi, ancora Menino va in gol, trovando il gol della sua personale doppietta e del definitivo 4-3.

Da segnalare come, nel festeggiare la sua rete su calcio di rigore, l’ex interista Gabigol ha mostrato la maglia ai tifosi rivali. Un gesto che ha scatenato l’ira dei tifosi del Palmeiras, che hano risposto con insulti di vario tipo e lanciando oggetti in campo all’indirizzo dell’attacante del Flamengo. A fine gara, come riporta Globoesporte, i calciatori del Palmeiras hanno provocato Gabigol durante il volo di ritorno, facendosi riprendere in un video con la coppa mentre cantano insulti proprio a quest’ultimo.