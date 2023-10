Stefanini-Kawa in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Lucrezia Stefanini sfiderà Katarzyna Kawa al secondo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023, evento in programma sul cemento tunisino. Sfumato il derby azzurro dato che Martina Trevisan, accreditata della terza testa di serie, è stata sconfitta in tre set proprio dalla polacca. A vendicarla ci proverà dunque Stefanini, che al debutto ha superato in rimonta la connazionale Rosatello e mette nel mirino i quarti di finale, che a livello Wta mancano da Varsavia. Tra Stefanini e Kawa non ci sono precedenti.

Stefanini e Kawa scenderanno in campo mercoledì 18 o giovedì 19 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tunisino garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.