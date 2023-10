Verso Fiorentina-Empoli, Parisi: “Il derby per me è una partita speciale”

Da toscano, da ex e da protagonista: il prossimo derby per Parisi sarà una partita diversa dalle altre. Per la prima v9olta il terzino giocherà contro la sua ex squadra, l’Empoli, con cui ha condiviso momenti di gioie e di grande ascesa. Parisi ha parlato ai microfoni del Tgr-Rai Toscana.

Parisi: “Non lo avrei mai pensato, sono contento e felice perché è comunque una partita speciale per questa regione. Ho già giocato questa gara dall’altra parte, con l’Empoli, so che per loro è una partita speciale ma lo stesso vale per la Fiorentina. Lunedì prossimo ci giocheremo tutto. Non bisogna sottovalutare l’Empoli perché sono carichissimi, aspettano tutto l’anno questa partita e conosco le loro aspettative. Credo che sia un ambiente perfetto per far crescere i giovani, dove non ci sono pressioni e si può giocare bene a calcio. Non me lo sarei aspettato però siamo una squadra forte, lo vedo in allenamento, tutti bravi ragazzi che vogliono dimostrare. Il mister è di grandissimo livello, ha le idee chiare, adesso siamo lì in classifica, le aspettative ci sono e l’asticella si è alzata, dobbiamo andare in campo sempre al massimo“.