Start list discesa femminile sabato Crans Montana 2024: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list della discesa femminile di sabato a Crans Montana 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza. A 24 ore di distanza si replica sulle nevi svizzere, dove Lara Gut-Behrami ha messo un altro sigillo importante in questa stagione. Le azzurre hanno disputato una buona prova e proveranno a ripetersi anche in questa seconda discesa. Di seguito la start list.

START LIST DISCESA FEMMINILE SABATO CRANS MONTANA

1 1 GAUCHE Laura FRA

2 2 DELAGO Nicol ITA

3 3 BASSINO Marta ITA

4 4 WILES Jacqueline USA

5 5 RAEDLER Ariane AUT

6 6 WEIDLE Kira GER

7 7 GUT-BEHRAMI Lara SUI

8 8 STUHEC Ilka SLO

9 9 LIE Kajsa Vickhoff NOR

10 10 PUCHNER Mirjam AUT

11 11 MOWINCKEL Ragnhild NOR

12 12 FLURY Jasmine SUI

13 13 BRIGNONE Federica ITA

14 14 HUETTER Cornelia AUT

15 15 VENIER Stephanie AUT

16 16 AGER Christina AUT

17 17 PIROVANO Laura ITA

18 18 NUFER Priska SUI

19 19 LEDECKA Ester CZE

20 20 GISIN Michelle SUI

21 21 DURRER Delia SUI

22 22 SCHEYER Christine AUT

23 23 JENAL Stephanie SUI

24 24 MIRADOLI Romane FRA

25 25 WRIGHT Isabella USA

26 26 RUNGGALDIER Teresa ITA

27 27 DELAGO Nadia ITA

28 28 MUZAFERIJA Elvedina BIH

29 29 MACUGA Lauren USA

30 30 AICHER Emma GER

31 31 ROBINSON Alice NZL

32 32 FEST Nadine AUT

33 33 SCHOEPF Emily AUT

34 34 CLEMENT Karen FRA

35 35 MAIER Sabrina AUT

36 36 WECHNER Lena AUT

37 37 KOLLY Noemie SUI

38 38 THALER Sara ITA

39 39 SUTER Jasmina SUI

40 40 ERRARD Anouck FRA

41 41 MANGAN Tricia USA

42 42 HOERNBLAD Lisa SWE

43 43 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin GER

44 44 BERNARDI Vicky ITA

45 45 SCHILCHER Anna AUT

46 46 MOLLIN Allison USA

47 47 HAASER Ricarda AUT