Sporting, Amorim: “Atalanta già qualificata, noi dobbiamo vincere”

Il tecnico dello Sporting Ruben Amorim ha parlato alla vigilia della partita di Europa League contro l’Atalanta: “Cosa possiamo fare meglio rispetto l’andata? Penso che dobbiamo essere più maturi come squadra. Dobbiamo essere un po’ più italiani, non possiamo sempre recuperare la palla sulla prima pressione. Abbiamo la capacità di gestire il possesso e fare il nostro gioco. È stato più facile preparare la partita perché avevamo elementi in più rispetto alla sfida precedente, sappiamo che l’Atalanta è una squadra con qualità e che ha lo stesso allenatore da tanti anni, li abbiamo visti giocare contro Napoli e Inter, mettono molta pressione all’avversario. Sappiamo il modo in cui l’Atalanta gioca, siamo consapevoli che sarà molto difficile fare il nostro tipo di gioco. L’Atalanta è già qualificata, ma noi dovremo pensare prima di tutto alla qualificazione, poi al primo posto. Possiamo fare meglio, dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche. Edwards? Non dirò adesso se giocherà o meno, è un caso speciale e ha una grande influenza sul nostro gioco. Gyokeres-Paulinho titolari? Risponderà il campo. Stiamo bene, dobbiamo dare tutto, anche chi non giocherà, dobbiamo prepararci al meglio. Ci siamo lasciati alle spalle la sconfitta col Benfica, sarà una partita molto importante, dobbiamo vincere con due reti di scarto per arrivare primi, ma l’importante sarà vincere. L’Atalanta ci ha creato una confusione tattica, sicuramente ci siamo preparati per migliorare questo aspetto, cercheremo di rimanere compatti e pressare in maniera più efficace“.